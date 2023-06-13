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РБК: Счётная палата раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в федеральный бюджет

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Крупнейшими плательщиками дивидендов в федеральный бюджет в России в 2022 году стали компании «Газпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть», сообщает РБК со ссылкой на доклад Счётной компании.

Отмечается, что за 2022 год 143 компании перевели в федеральный бюджет почти 753 млрд рублей дивидендов.

На долю трёх крупнейших плательщиков, компаний «Газпром» (463,3 млрд рублей), «Роснефтегаз» (142,8 млрд рублей)( и «Транснефть» (59,8 млрд рублей) пришлось 88% общей суммы.

Ранее в Минфине сообщили, что поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет России в мае 2023 года уменьшились на 11,9% по сравнению с апрелем — до 570,7 млрд рублей.

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