Минэнерго: Россия заинтересована в участии в проекте Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии

Россия заинтересована в участии в проектировании, строительстве и управлении Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс.

«Нам интересно было бы поучаствовать в проектировании, строительстве и управлении проектом Камбаратинской ГЭС-1», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что Россия в ближайшее время сможет представить генерирующее оборудование газовых турбин, в том числе для его применения в странах Центральной Азии.

В конце мая российский президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение России и Киргизии о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны.