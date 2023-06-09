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Минэнерго: Россия заинтересована в участии в проекте Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии

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Россия заинтересована в участии в проектировании, строительстве и управлении Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии.
Минэнерго: Россия заинтересована в участии в проекте Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс.

«Нам интересно было бы поучаствовать в проектировании, строительстве и управлении проектом Камбаратинской ГЭС-1», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что Россия в ближайшее время сможет представить генерирующее оборудование газовых турбин, в том числе для его применения в странах Центральной Азии.

В конце мая российский президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение России и Киргизии о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны.

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