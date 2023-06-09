Минэнерго: Россия заинтересована в участии в проекте Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
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Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс.
«Нам интересно было бы поучаствовать в проектировании, строительстве и управлении проектом Камбаратинской ГЭС-1», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что Россия в ближайшее время сможет представить генерирующее оборудование газовых турбин, в том числе для его применения в странах Центральной Азии.
В конце мая российский президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение России и Киргизии о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны.