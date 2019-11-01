Россия рассмотрит выделение экспортного кредита на АЭС в Узбекистане

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Правительство России готово рассмотреть выделение экспортного кредита на строительство Росатомом АЭС в Узбекистане.
Россия рассмотрит выделение экспортного кредита на АЭС в Узбекистане
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«Что касается источников финансирования, то — с учётом значения этого проекта — правительство Российской Федерации готово рассмотреть вопрос о выделении государственного экспортного кредита», — приводит РИА Новости слова первого замруководителя аппарата правительства Сергея Приходько.

Он отметил, что конкретные условия будут обсуждаться на переговорах по линии министерств финансов России и Узбекистана.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил российского лидера Владимира Путина на церемонию начала строительства в Египте с участием России АЭС «Эль-Дабаа».

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