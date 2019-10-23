Лидер Египта пригласил Путина на церемонию начала строительства АЭС

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил российского лидера Владимира Путина на церемонию начала строительства в Египте, которое будет проходить с участием России АЭС «эд-Дабаа».
Лидер Египта пригласил Путина на церемонию начала строительства АЭС
  • Reuters

«Я хотел бы, господин президент, пригласить вас посетить Египет, чтобы принять участие в церемонии закладки первого камня этого важного проекта и чтобы присутствовать на церемонии подписания контракта о запуске Российской промышленной зоны в Египте», — цитирует РИА Новости ас-Сиси.

Строительство блока №1 АЭС «эд-Дабаа» планируют начать во второй половине 2020 года. В настоящее момент проект проходит процедуру лицензирования.

АЭС будет состоять из четырёх энергоблоков по 1200 МВт. 

Планируется, что первый блок станции введут в эксплуатацию в 2026 году.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что Венгрия утвердила технический проект АЭС «Пакш-2», которая будет построена при помощи России.

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