Лидер Египта пригласил Путина на церемонию начала строительства АЭС

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил российского лидера Владимира Путина на церемонию начала строительства в Египте, которое будет проходить с участием России АЭС «эд-Дабаа».

«Я хотел бы, господин президент, пригласить вас посетить Египет, чтобы принять участие в церемонии закладки первого камня этого важного проекта и чтобы присутствовать на церемонии подписания контракта о запуске Российской промышленной зоны в Египте», — цитирует РИА Новости ас-Сиси.

Строительство блока №1 АЭС «эд-Дабаа» планируют начать во второй половине 2020 года. В настоящее момент проект проходит процедуру лицензирования.

АЭС будет состоять из четырёх энергоблоков по 1200 МВт.

Планируется, что первый блок станции введут в эксплуатацию в 2026 году.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что Венгрия утвердила технический проект АЭС «Пакш-2», которая будет построена при помощи России.