«Росатом» обсуждает с Бразилией проект плавучей АЭС

Глава «Русатом Оверсиз» (входит в «Росатом») Евгений Пакерманов сообщил об обсуждении с Бразилией проекта плавучей АЭС.

«С Бразилией достаточно интенсивно обсуждаем возможность применения технологий плавучих АЭС», — цитирует РИА Новости Пакерманова.

По его словам, Бразилии подобные АЭС «особенно интересны в части энергоснабжения крупных шельфовых проектов по добыче полезных ископаемых».

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что Венгрия утвердила технический проект АЭС «Пакш-2», которая будет построена при помощи России.