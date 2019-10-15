«Росатом» обсуждает с Бразилией проект плавучей АЭС
- РИА Новости
«С Бразилией достаточно интенсивно обсуждаем возможность применения технологий плавучих АЭС», — цитирует РИА Новости Пакерманова.
По его словам, Бразилии подобные АЭС «особенно интересны в части энергоснабжения крупных шельфовых проектов по добыче полезных ископаемых».
Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что Венгрия утвердила технический проект АЭС «Пакш-2», которая будет построена при помощи России.