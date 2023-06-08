Новак: Запад в 2023 году получит 40% нефти и нефтепродуктов из России от прошлых объёмов
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Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак.
«Из 223 млн т нефти и нефтепродуктов, которые экспортировались в западном направлении, останется только 87 млн т (или всего 40%)», — написал он в статье для издания «Энергетическая политика».
Министр энергетики России Николай Шульгинов подтвердил, что западные государства не прекращали покупать российские газ и нефть, но теперь используют обходные пути.