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Новак: Запад в 2023 году получит 40% нефти и нефтепродуктов из России от прошлых объёмов

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Страны Запада в текущем году получат лишь 40% нефти и нефтепродуктов от того объёма, который ранее экспортировался из России в западном направлении.
Новак: Запад в 2023 году получит 40% нефти и нефтепродуктов из России от прошлых объёмов
  • Gettyimages.ru
  • © zhengzaishuru

Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

«Из 223 млн т нефти и нефтепродуктов, которые экспортировались в западном направлении, останется только 87 млн т (или всего 40%)», — написал он в статье для издания «Энергетическая политика».

Министр энергетики России Николай Шульгинов подтвердил, что западные государства не прекращали покупать российские газ и нефть, но теперь используют обходные пути.

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