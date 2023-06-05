Министр финансов Силуанов назвал стабильной бюджетную систему России

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN заявил, что бюджетная система страны стабильна.

«Мы в целом видим стабильность бюджетной системы, мы видим, что произошло снижение инфляции. У нас сегодня инфляция ниже 3% — 2,3%, в отличие от тех стран, которые вводили санкции по отношению к России, где мы видим зачастую двузначную инфляцию. Стабилизировался курс», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RT на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил, что дефицит бюджета по итогам текущего года составит около 3,5% ВВП России.

Аксаков добавил, что эти деньги пошли на выполнение государственных обязательств.

Как сообщалось, нефтегазовые доходы России составили 648 млрд рублей в апреле 2023 года, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 64% ниже аналогичного периода 2022 года.