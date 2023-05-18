Глава комитета ГД по финрынку Аксаков спрогнозировал дефицит бюджета в 3,5% ВВП России
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«Сейчас мы сделали опережающее движение: правительство уже выделило из бюджета на 52% больше средств, чем за прошлый год», — прокомментировал он динамику расходования государственных финансов.
Аксаков добавил, что эти деньги пошли на выполнение государственных обязательств.
«То есть это была предоплата, а потом в течение года со стороны регионов пойдут выплаты в бюджет за счёт притока налоговых поступлений», — подчеркнул депутат.
Он пояснил, что ситуация с финансами должна стабилизироваться.
По его словам, к концу текущего года дефицит будет на уровне около 3,5% ВВП.
Полностью интервью можно прочитать здесь.