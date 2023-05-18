Глава комитета ГД по финрынку Аксаков спрогнозировал дефицит бюджета в 3,5% ВВП России

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RT на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил, что дефицит бюджета по итогам текущего года составит около 3,5% ВВП России.

«Сейчас мы сделали опережающее движение: правительство уже выделило из бюджета на 52% больше средств, чем за прошлый год», — прокомментировал он динамику расходования государственных финансов.

Аксаков добавил, что эти деньги пошли на выполнение государственных обязательств.

«То есть это была предоплата, а потом в течение года со стороны регионов пойдут выплаты в бюджет за счёт притока налоговых поступлений», — подчеркнул депутат.

Он пояснил, что ситуация с финансами должна стабилизироваться.

По его словам, к концу текущего года дефицит будет на уровне около 3,5% ВВП.

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