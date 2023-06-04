Саудовская Аравия с июля на месяц дополнительно сократит добычу нефти

Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления.

Об этом заявило агентство SPA со ссылкой на официальный источник в Минэнерго государства.

«Королевство осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в размере 1 млн баррелей в сутки в течение июля, которое может быть продлено», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что добыча Саудовской Аравии достигнет 9 млн баррелей в сутки, а общее добровольное сокращение королевства составит 1,5 млн баррелей в сутки.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия решила продлить дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года.

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия достигла добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Он добавил, что российская сторона будет продолжать исполнять действие достигнутых договорённостей.