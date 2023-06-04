Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Саудовская Аравия решила продлить дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года.

Об этом информирует Саудовское агентство печати со ссылкой на официального представителя Министерства энергетики страны.

«Официальный источник в Министерстве энергетики заявил, что в качестве предупредительной меры Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в объёме 500 тыс. б/с до конца 2024 года», — передаёт сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что ОПЕК+ договорилась о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки.