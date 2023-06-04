Новак: Россия достигла добровольного сокращения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
- РИА Новости
«По данным Минэнерго, мы вышли на 500 тыс. баррелей в сутки, которые были заявлены», — приводит РИА Новости его слова.
Новак добавил, что российская сторона будет продолжать исполнять действие достигнутых договорённостей.
Ранее ОПЕК+ договорилась о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки.
В мае Новак заявил, что в настоящий момент международный рынок нефти сбалансирован.