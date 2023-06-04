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Новак: Россия достигла добровольного сокращения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

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Россия достигла добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак: Россия достигла добровольного сокращения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
  • РИА Новости

«По данным Минэнерго, мы вышли на 500 тыс. баррелей в сутки, которые были заявлены», — приводит РИА Новости его слова.

Новак добавил, что российская сторона будет продолжать исполнять действие достигнутых договорённостей.

Ранее ОПЕК+ договорилась о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. 

В мае Новак заявил, что в настоящий момент международный рынок нефти сбалансирован.

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