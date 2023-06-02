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В ЦБ России заявили о росте числа квалифицированных инвесторов в I квартале 2023 года

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Центробанк России заявил, что количество квалифицированных инвесторов в стране в I квартале 2023 года достигло 586 тыс., увеличившись в годовом выражении на 54%.
В ЦБ России заявили о росте числа квалифицированных инвесторов в I квартале 2023 года
  • РИА Новости

Об этом финансовый регулятор написал в своём обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.

«Основная часть прироста портфеля наблюдалась у квалифицированных инвесторов, количество которых в I квартале 2023 года достигло 586 тыс. (+54% г/г)», — отмечается в докладе.

Относительно предыдущего квартала количество квалифицированных инвесторов выросло на 5%.

Ранее сообщалось, что ЦБ России хочет усилить ответственность блогеров и Telegram-каналов за инвестсоветы.

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