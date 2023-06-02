В ЦБ России заявили о росте числа квалифицированных инвесторов в I квартале 2023 года
- РИА Новости
Об этом финансовый регулятор написал в своём обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.
«Основная часть прироста портфеля наблюдалась у квалифицированных инвесторов, количество которых в I квартале 2023 года достигло 586 тыс. (+54% г/г)», — отмечается в докладе.
Относительно предыдущего квартала количество квалифицированных инвесторов выросло на 5%.
Ранее сообщалось, что ЦБ России хочет усилить ответственность блогеров и Telegram-каналов за инвестсоветы.