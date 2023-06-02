В ЦБ России заявили о росте числа квалифицированных инвесторов в I квартале 2023 года

Центробанк России заявил, что количество квалифицированных инвесторов в стране в I квартале 2023 года достигло 586 тыс., увеличившись в годовом выражении на 54%.

РИА Новости

Об этом финансовый регулятор написал в своём обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг. «Основная часть прироста портфеля наблюдалась у квалифицированных инвесторов, количество которых в I квартале 2023 года достигло 586 тыс. (+54% г/г)», — отмечается в докладе. Относительно предыдущего квартала количество квалифицированных инвесторов выросло на 5%. Ранее сообщалось, что ЦБ России хочет усилить ответственность блогеров и Telegram-каналов за инвестсоветы.