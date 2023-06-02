Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Газпром» остановит прокачку по «Турецкому потоку» на время ремонта 5—12 июня

Короткая ссылка
«Газпром» остановит с 5 по 12 июня 2023 года прокачку газа по «Турецкому потоку» на время планового ежегодного техобслуживания, говорится в сообщении холдинга.
«Газпром» остановит прокачку по «Турецкому потоку» на время ремонта 5—12 июня
  • РИА Новости

«Плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода «Турецкий поток» пройдёт с 5 по 12 июня. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена», — передаёт сообщение холдинга ТАСС.

10 мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Турция договорились об отсрочке оплаты газа на $600 млн до 2024 года.

25 мая «Газпром» опроверг информацию ряда турецких СМИ о возможной передаче ему в управление компании BOTAS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить