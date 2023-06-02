«Газпром» остановит прокачку по «Турецкому потоку» на время ремонта 5—12 июня
- РИА Новости
«Плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода «Турецкий поток» пройдёт с 5 по 12 июня. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена», — передаёт сообщение холдинга ТАСС.
10 мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Турция договорились об отсрочке оплаты газа на $600 млн до 2024 года.
25 мая «Газпром» опроверг информацию ряда турецких СМИ о возможной передаче ему в управление компании BOTAS.