«Газпром» остановит прокачку по «Турецкому потоку» на время ремонта 5—12 июня

«Газпром» остановит с 5 по 12 июня 2023 года прокачку газа по «Турецкому потоку» на время планового ежегодного техобслуживания, говорится в сообщении холдинга.

«Плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода «Турецкий поток» пройдёт с 5 по 12 июня. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена», — передаёт сообщение холдинга ТАСС.

10 мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Турция договорились об отсрочке оплаты газа на $600 млн до 2024 года.

25 мая «Газпром» опроверг информацию ряда турецких СМИ о возможной передаче ему в управление компании BOTAS.