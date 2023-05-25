«Газпром» опроверг сообщения СМИ о передаче ему в управление турецкой BOTAS

«Газпром» опроверг информацию ряда турецких СМИ о возможной передаче ему в управление компании BOTAS.

«Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление «Газпрому» турецкой компании BOTAS, полностью не соответствует действительности», — говорится в Telegram-канале компании.

В начале мая сообщалось, что Турция обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, соглашение было достигнуто. Об этом рассказал министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Он отметил, что это относится к циклу платежей, взятых при координации Министерства финансов и казначейства.