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«Газпром» опроверг сообщения СМИ о передаче ему в управление турецкой BOTAS

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«Газпром» опроверг информацию ряда турецких СМИ о возможной передаче ему в управление компании BOTAS.
«Газпром» опроверг сообщения СМИ о передаче ему в управление турецкой BOTAS
  • Gettyimages.ru

«Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление «Газпрому» турецкой компании BOTAS, полностью не соответствует действительности», — говорится в Telegram-канале компании.

В начале мая сообщалось, что Турция обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, соглашение было достигнуто. Об этом рассказал министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Он отметил, что это относится к циклу платежей, взятых при координации Министерства финансов и казначейства.

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