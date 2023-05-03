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Минэнерго: Турция достигла с «Газпромом» соглашения по отсрочке части платежей

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Турция обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, соглашение было достигнуто, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

«В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с «Газпромом» по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения», — приводит РИА Новости слова Донмеза в интервью телеканалу Haber Global.

Он отметил, что это относится к циклу платежей, взятых при координации Министерства финансов и казначейства.

Ранее генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин заявил, что после начала использования месторождения «Сакарья» в Чёрном море Турция продолжит закупки российского газа.

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