Минэнерго: Турция достигла с «Газпромом» соглашения по отсрочке части платежей
«В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с «Газпромом» по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения», — приводит РИА Новости слова Донмеза в интервью телеканалу Haber Global.
Он отметил, что это относится к циклу платежей, взятых при координации Министерства финансов и казначейства.
Ранее генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин заявил, что после начала использования месторождения «Сакарья» в Чёрном море Турция продолжит закупки российского газа.