Минэнерго: Турция достигла с «Газпромом» соглашения по отсрочке части платежей

Турция обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, соглашение было достигнуто, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

«В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с «Газпромом» по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения», — приводит РИА Новости слова Донмеза в интервью телеканалу Haber Global.

Он отметил, что это относится к циклу платежей, взятых при координации Министерства финансов и казначейства.

Ранее генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин заявил, что после начала использования месторождения «Сакарья» в Чёрном море Турция продолжит закупки российского газа.