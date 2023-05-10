Reuters: Анкара договорилась с Москвой об отсрочке выплат за газ на $600 млн до 2024 года
- РИА Новости
«Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние», — отметил один из собеседников агентства.
3 мая сообщалось, что Турция обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, соглашение было достигнуто. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.
Ранее генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин заявил, что после начала использования месторождения «Сакарья» в Чёрном море Турция продолжит закупки российского газа.