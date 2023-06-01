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«Газпром», ЯТЭК и ИНК претендуют на участок в Якутии с ресурсами газа свыше 200 млрд кубов

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«Газпром», Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) и Иркутская нефтяная компания (ИНК) подали заявки на аукцион на газовый участок Сунтарский 1 в Якутии с перспективными ресурсами более 200 млрд куб. м.
«Газпром», ЯТЭК и ИНК претендуют на участок в Якутии с ресурсами газа свыше 200 млрд кубов
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минприроды России.

«На Сунтарский 1 поступило три заявки: ПАО «Газпром», ПАО «ЯТЭК» и ООО «ИНК», — сказано в заявлении.

Отмечается, что подача заявок на участие в аукционе завершилась 1 июня, торги назначены на 28 июня.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.

30 мая сообщалось, что на газопроводе «Голубой поток» прошли плановые профилактические работы.

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