«Газпром», ЯТЭК и ИНК претендуют на участок в Якутии с ресурсами газа свыше 200 млрд кубов

«Газпром», Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) и Иркутская нефтяная компания (ИНК) подали заявки на аукцион на газовый участок Сунтарский 1 в Якутии с перспективными ресурсами более 200 млрд куб. м.

РИА Новости