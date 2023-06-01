«Газпром», ЯТЭК и ИНК претендуют на участок в Якутии с ресурсами газа свыше 200 млрд кубов
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минприроды России.
«На Сунтарский 1 поступило три заявки: ПАО «Газпром», ПАО «ЯТЭК» и ООО «ИНК», — сказано в заявлении.
Отмечается, что подача заявок на участие в аукционе завершилась 1 июня, торги назначены на 28 июня.
Ранее стало известно, что компания «Газпром» установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.
30 мая сообщалось, что на газопроводе «Голубой поток» прошли плановые профилактические работы.