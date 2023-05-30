На газопроводе «Голубой поток» провели плановые профилактические работы
- AP
Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на «Газпром трансгаз Саратов».
Технические работы на данном маршруте традиционно проводятся во второй половине мая.
«Голубой поток» запустили в 2003 году. Его мощность составляет 16 млрд кубометров газа в год.
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