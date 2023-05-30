На газопроводе «Голубой поток» провели плановые профилактические работы

В мае на газопроводе «Голубой поток» прошли плановые профилактические работы.

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на «Газпром трансгаз Саратов».

Технические работы на данном маршруте традиционно проводятся во второй половине мая.

«Голубой поток» запустили в 2003 году. Его мощность составляет 16 млрд кубометров газа в год.

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