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На газопроводе «Голубой поток» провели плановые профилактические работы

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В мае на газопроводе «Голубой поток» прошли плановые профилактические работы.
На газопроводе «Голубой поток» провели плановые профилактические работы
  • AP

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на «Газпром трансгаз Саратов».

Технические работы на данном маршруте традиционно проводятся во второй половине мая.

«Голубой поток» запустили в 2003 году. Его мощность составляет 16 млрд кубометров газа в год.

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