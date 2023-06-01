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Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 6%

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Стоимость фьючерсов на газ в Европе в четверг, 1 июня, снижается почти на 6%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 6%
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки $284,3 за тысячу кубометров (−4,3%).

По состоянию на 10:12 мск их стоимость составляла $279,5 (−5,9%).

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о ценах на газ в Европе.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов также заявил, что если предстоящее лето в странах Европы будет прохладным, то в моменте цена на газ может опуститься ниже $200.

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