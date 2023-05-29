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Аналитик Антонов допустил снижение цен на газ в случае прохладного лета в Европе

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что если предстоящее лето в странах Европы будет прохладным, то в моменте цена на газ может опуститься ниже $200.
Аналитик Антонов допустил снижение цен на газ в случае прохладного лета в Европе
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«Продолжительность снижения цен на газ в Европе зависит от нескольких факторов, таких как погодные условия, быстрое пополнение запасов, уровень спроса на рынке, повышение выработки возобновляемой энергии (ветряки и солнечная энергия) и объёмы поставок из разных стран», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, отопительный сезон прошёл, а сезон кондиционирования ещё не стартовал, поэтому спрос со стороны промышленных предприятий низкий.

Как прогнозирует Антонов, энергетическая ситуация в Европе останется сложной в течение ближайших нескольких лет.

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о ценах на газ в Европе.

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