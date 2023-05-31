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Силуанов провёл переговоры с министром финансов Китая, обсудили сотрудничество стран

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Глава Минфина России Антон Силуанов провёл переговоры с министром финансов КНР Лю Кунем.
Силуанов провёл переговоры с министром финансов Китая, обсудили сотрудничество стран
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сказано в заявлении в Telegram-канале Министерства финансов России.

«Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов провёл переговоры со своим коллегой, Министром финансов Китая Лю Кунь, в рамках визита делегации Минфина России на заседание Совета управляющих Нового банка развития в Шанхае», — сообщает ведомство.

Уточняется, что стороны обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве между Пекином и Москвой о сотрудничестве в рамках НБР.

Компания «Газпром» установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.

Кроме того, депутаты Государственной думы приняли закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту.

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