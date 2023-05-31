Средняя зарплата в Удмуртии выросла на 5,6% за год
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на Удмуртстат.
Самые высокооплачиваемые позиции — у работников организаций по добыче полезных ископаемых (в среднем 76 тыс. рублей) и компаний в области информации и связи (73,1 тыс.).
По уровню средней зарплаты республика занимает седьмое место среди регионов Приволжского федерального округа. Лидирует в этом отношении Татарстан с показателем 55,2 тыс. рублей.
Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области доступно 840 вакансий в производстве.