Средняя зарплата в Удмуртии выросла на 5,6% за год

По итогам I квартала 2023 года средняя зарплата в Удмуртии составила 47 683 рубля, что в реальном выражении и с учётом инфляции на 5,6% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на Удмуртстат.

Самые высокооплачиваемые позиции — у работников организаций по добыче полезных ископаемых (в среднем 76 тыс. рублей) и компаний в области информации и связи (73,1 тыс.).

По уровню средней зарплаты республика занимает седьмое место среди регионов Приволжского федерального округа. Лидирует в этом отношении Татарстан с показателем 55,2 тыс. рублей.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области доступно 840 вакансий в производстве.