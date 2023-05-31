Gazprom International открыла новое месторождение в Бангладеш

Компания Gazprom International сообщила об открытии нового газового месторождения в Бангладеш.

«Испытания, проведённые 14—20 мая на газовой скважине Illisha-1 на острове Бхола в Бангладеш, показали промышленный дебит 554 тыс. куб. м в сутки. Результаты геологоразведочных работ свидетельствуют об открытии нового газового месторождения», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что Illisha-1 — это третья по счёту скважина, которую пробурила Gazprom International в рамках контракта с BAPEX.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки являются рынком будущего, в них растут стандарты потребления и появляются новые запросы.

Он подчеркнул, что при всей значимости внутреннего рынка нельзя замыкаться только на нём, потому что это путь в самоизоляцию и автаркию.

Посол Экваториальной Гвинеи Лусиано Нкого Ндонг Айекаба пригласил российские компании участвовать в разработке нефтегазовых месторождений.