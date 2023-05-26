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Путин назвал рынком будущего страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки

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Страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки являются рынком будущего, в них растут стандарты потребления и появляются новые запросы, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал рынком будущего страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки
  • РИА Новости

Об этом он сказал на встрече с «Деловой Россией».

Глава государства подчеркнул, что при всей значимости внутреннего рынка нельзя замыкаться только на нём, потому что это путь в самоизоляцию и автаркию.

Россия при этом является неотъемлемым участником глобальной экономики, отметил Путин.

«Всё громче заявляют о себе динамично развивающиеся страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. У них растут стандарты потребления, появляются новые запросы на товары, услуги, технологии. В силу своего масштаба и огромных перспектив это настоящий рынок будущего. И именно на этом рынке российский бизнес, молодой и гибкий, но уже с хорошей закалкой, может успешно конкурировать, бороться за покупателя», — цитирует президента ТАСС.

В апреле прошлого года Владимир Путин заявил, что российским властям и нефтегазовым компаниям нужно работать на перспективу и запланировать расширение экспортной инфраструктуры для поставок нефти и газа в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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