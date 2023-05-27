Посол: Малабо приглашает Москву участвовать в разработке нефтегазовых месторождений

Экваториальная Гвинея приглашает российские компании участвовать в разработке нефтегазовых месторождений.

Об этом сообщил посол республики в России Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

«Мы уже давно приглашали Россию. У нас большая часть территории страны относится к морской, нежели сухопутной. На одной третьей части работают американцы, но остальные свободны. Россия знает, что у нас есть нефть, газ», — цитирует его РИА Новости.

Посол отметил, что Экваториальная Гвинея находится с Россией в одной организации по экспорту газа, но нужны бизнесмены, которые хотят разведывать нефть или золото республики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки являются рынком будущего, в них растут стандарты потребления и появляются новые запросы.

Он подчеркнул, что при всей значимости внутреннего рынка нельзя замыкаться только на нём, потому что это путь в самоизоляцию и автаркию.