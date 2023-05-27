Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Посол: Малабо приглашает Москву участвовать в разработке нефтегазовых месторождений

Короткая ссылка
Экваториальная Гвинея приглашает российские компании участвовать в разработке нефтегазовых месторождений.
Посол: Малабо приглашает Москву участвовать в разработке нефтегазовых месторождений
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил посол республики в России Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

«Мы уже давно приглашали Россию. У нас большая часть территории страны относится к морской, нежели сухопутной. На одной третьей части работают американцы, но остальные свободны. Россия знает, что у нас есть нефть, газ», — цитирует его РИА Новости.

Посол отметил, что Экваториальная Гвинея находится с Россией в одной организации по экспорту газа, но нужны бизнесмены, которые хотят разведывать нефть или золото республики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки являются рынком будущего, в них растут стандарты потребления и появляются новые запросы.

Он подчеркнул, что при всей значимости внутреннего рынка нельзя замыкаться только на нём, потому что это путь в самоизоляцию и автаркию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить