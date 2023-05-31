Столичный «Московский картофель» нарастил объём выпуска чипсов на 66%

Предприятие «Московский картофель» в январе — апреле 2023 года выпустило на 66% больше пачек чипсов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил Овчинский, выпуском продуктов питания в городе занимаются свыше 200 предприятий, где трудятся более 50 тыс. человек. Компании предлагают широкий спектр продукции — от колбас до конфет.

Что касается «Московского картофеля», то его продукцию можно приобрести во всех регионах в онлайн-магазинах. Чипсы экспортируют в Белоруссию, Южную Осетию, Узбекистан, Армению, Молдавию, передаёт телеканал «360».

Ранее сообщалось, что столичные производители нарастили выпуск бумажных изделий в I квартале.