Столичные производители нарастили выпуск бумажных изделий в I квартале
Об этом пишет kp.ru.
В Москве работают более 40 производителей бумажных изделий, уточнил вице-мэр.
Бумажная продукция необходима для работы ряда отраслей промышленности и экономики, подчеркнул Ефимов.
Столичная упаковка востребована в продовольственной, фармацевтической и косметической сферах. Московские производители изготавливают одноразовую бумажную посуду, чековые ленты для кассовых аппаратов и банкоматов, картонную упаковку. Освоен выпуск специальной фотобумаги для различных научно-технических целей.
Ранее НСН сообщала, что московские предприятия нарастили объёмы по производству косметической и парфюмерной продукции почти на 40% за январь — февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, об этом заявил Владимир Ефимов.