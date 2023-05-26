Столичные производители нарастили выпуск бумажных изделий в I квартале

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что московские предприятия выпустили бумажных изделий с января по март 2023 года на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет kp.ru. В Москве работают более 40 производителей бумажных изделий, уточнил вице-мэр. Бумажная продукция необходима для работы ряда отраслей промышленности и экономики, подчеркнул Ефимов. Столичная упаковка востребована в продовольственной, фармацевтической и косметической сферах. Московские производители изготавливают одноразовую бумажную посуду, чековые ленты для кассовых аппаратов и банкоматов, картонную упаковку. Освоен выпуск специальной фотобумаги для различных научно-технических целей. Ранее НСН сообщала, что московские предприятия нарастили объёмы по производству косметической и парфюмерной продукции почти на 40% за январь — февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, об этом заявил Владимир Ефимов.