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В БРИКС обсуждают создание резервной валюты на основе корзины валют стран объединения

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Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что в рамках БРИКС идёт обсуждение создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран объединения.
В БРИКС обсуждают создание резервной валюты на основе корзины валют стран объединения
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«В настоящее время в пятёрке идёт обсуждение идеи создания международной резервной валюты на основе корзины валют БРИКС, которая могла бы использоваться в расчётах между участниками этого объединения», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что все вопросы, связанные с валютами, могут быть затронуты в ходе саммита БРИКС в ЮАР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что работу по наращиванию использования нацвалют в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже не остановить.

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