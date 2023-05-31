В БРИКС обсуждают создание резервной валюты на основе корзины валют стран объединения

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что в рамках БРИКС идёт обсуждение создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран объединения.

«В настоящее время в пятёрке идёт обсуждение идеи создания международной резервной валюты на основе корзины валют БРИКС, которая могла бы использоваться в расчётах между участниками этого объединения», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что все вопросы, связанные с валютами, могут быть затронуты в ходе саммита БРИКС в ЮАР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что работу по наращиванию использования нацвалют в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже не остановить.