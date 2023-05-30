В Москве выпустят умные браслеты для мониторинга здоровья

Московский производитель «Праймсофт» в ближайшее время выпустит умные браслеты для считывания и фиксации здоровья пользователя.

Об этом пишет kp.ru.

Речь о таких параметрах, как ЭКГ, пульс, температура, давление, а также сатурация, то есть уровень насыщения крови кислородом, и не только.

Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, устройства планируют использовать в рамках единой платформы «Цифровой аватар», которая также входит в число разработок компании. Туда будет поступать информация о здоровье пользователя.

Браслеты после тестирования запустят в серийное производство.

«Ежемесячно планируется изготавливать до 2 тыс. изделий. Первые поставки запланированы на III квартал 2023 года», — уточнил Овчинский.

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