Глава МВФ сравнила возможность дефолта в США с превращением кареты Золушки в тыкву

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала власти США не затягивать с решением проблемы возможного дефолта, так как мировая экономика зависит от позиции доллара.

Она отметила, что данная проблема находится в руках политиков, «которые продолжают тянуть до полуночи».

«Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы уже подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему?» — цитирует РИА Новости Георгиеву.

По её словам, в данном случае речь идёт не о «потере туфельки».

Ранее Белый дом заявил об угрозе дефолта «из-за партийно ангажированных требований».

Также глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страна может не «дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.