Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава МВФ сравнила возможность дефолта в США с превращением кареты Золушки в тыкву

Короткая ссылка
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала власти США не затягивать с решением проблемы возможного дефолта, так как мировая экономика зависит от позиции доллара.
Глава МВФ сравнила возможность дефолта в США с превращением кареты Золушки в тыкву
  • РИА Новости

Она отметила, что данная проблема находится в руках политиков, «которые продолжают тянуть до полуночи».

«Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы уже подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему?» — цитирует РИА Новости Георгиеву.

По её словам, в данном случае речь идёт не о «потере туфельки».

Ранее Белый дом заявил об угрозе дефолта «из-за партийно ангажированных требований».

Также глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страна может не «дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить