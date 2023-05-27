Байден заявил, что он и республиканцы очень близки к договорённости по госдолгу
Об этом информирует ТАСС.
«Я надеюсь, что к полуночи мы узнаем, сможем ли мы достичь сделки», — сказал американский лидер.
При этом он отметил, что настроен оптимистично, а сама сделка «очень близка».
Ранее Белый дом заявил об угрозе дефолта «из-за партийно ангажированных требований».
Также глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страна может не «дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.