Байден заявил, что он и республиканцы очень близки к договорённости по госдолгу

Американский президент Джо Байден считает, что его помощники и республиканцы в конгрессе очень близки к договорённости о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта в США.

Об этом информирует ТАСС.

«Я надеюсь, что к полуночи мы узнаем, сможем ли мы достичь сделки», — сказал американский лидер.

При этом он отметил, что настроен оптимистично, а сама сделка «очень близка».

Ранее Белый дом заявил об угрозе дефолта «из-за партийно ангажированных требований».

Также глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страна может не «дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.