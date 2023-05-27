Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Балицкий заявил, что Запорожская область готова экспортировать зерно в Китай

Короткая ссылка
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион готов экспортировать в КНР до 2 млн т зерна.
Балицкий заявил, что Запорожская область готова экспортировать зерно в Китай
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости

«Мы не просто ведём эту работу, это стратегическое наше направление. Мы очень хотели бы во взаимодействии с Китайской Народной Республикой получить для себя сбыта 2 млн т наших зерновых, которые мы выращиваем на реализацию», — сказал он.

Балицкий добавил, что регион готов экспортировать готовую продукцию в виде муки и растительного масла.

14 апреля временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о готовности в полной мере задействовать восстановленные мощности порта Мариуполя с целью завоза в республику стройматериалов и вывоза из неё зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить