Балицкий заявил, что Запорожская область готова экспортировать зерно в Китай

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион готов экспортировать в КНР до 2 млн т зерна.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не просто ведём эту работу, это стратегическое наше направление. Мы очень хотели бы во взаимодействии с Китайской Народной Республикой получить для себя сбыта 2 млн т наших зерновых, которые мы выращиваем на реализацию», — сказал он.

Балицкий добавил, что регион готов экспортировать готовую продукцию в виде муки и растительного масла.

14 апреля временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о готовности в полной мере задействовать восстановленные мощности порта Мариуполя с целью завоза в республику стройматериалов и вывоза из неё зерна.