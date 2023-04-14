Пушилин сообщил о готовности задействовать восстановленные мощности порта Мариуполя
- РИА Новости
«Мы готовы к тому, чтобы в полной мере задействовать те мощности, который сейчас уже восстановлены», — цитирует его ТАСС.
Пушилин уточнил, что при этом власти намерены продолжить восстановление Мариупольского морского торгового порта, «разгружая при этом дороги, разгружая контрольно-пропускные пункты».
По его словам, это, «конечно, будет способствовать снижению очередей, которые волнуют наших граждан».
Как говорится в заявлении в Telegram-канале врио главы ДНР, «в ближайшие недели две мы сможем уже говорить о том, что первые партии зерна отправляются через Мариупольский морской торговый порт».
В конце марта порты Мариуполь и Бердянск были включены в реестр морских портов России.