Пушилин сообщил о готовности задействовать восстановленные мощности порта Мариуполя

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о готовности в полной мере задействовать восстановленные мощности порта Мариуполя с целью завоза в республику стройматериалов и вывоза из неё зерна.
Пушилин сообщил о готовности задействовать восстановленные мощности порта Мариуполя
  • РИА Новости

«Мы готовы к тому, чтобы в полной мере задействовать те мощности, который сейчас уже восстановлены», — цитирует его ТАСС.

Пушилин уточнил, что при этом власти намерены продолжить восстановление Мариупольского морского торгового порта, «разгружая при этом дороги, разгружая контрольно-пропускные пункты».

По его словам, это, «конечно, будет способствовать снижению очередей, которые волнуют наших граждан».

Как говорится в заявлении в Telegram-канале врио главы ДНР, «в ближайшие недели две мы сможем уже говорить о том, что первые партии зерна отправляются через Мариупольский морской торговый порт».

В конце марта порты Мариуполь и Бердянск были включены в реестр морских портов России.

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