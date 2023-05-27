МИД России: проект АЭС «Аккую» будет реализован по всем стандартам качества и в срок

Проект атомной электростанции «Аккую» будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества и в срок.

Об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Он рассказал, что сооружение энергоблоков идёт быстрыми темпами с соблюдением мер безопасности.

«Нет сомнений, что проект АЭС «Аккую» будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества, физической безопасности и в срок», — сообщил Пилипсон.

27 апреля Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую», «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него.

Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года.