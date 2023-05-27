Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД России: проект АЭС «Аккую» будет реализован по всем стандартам качества и в срок

Короткая ссылка
Проект атомной электростанции «Аккую» будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества и в срок.
МИД России: проект АЭС «Аккую» будет реализован по всем стандартам качества и в срок
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Он рассказал, что сооружение энергоблоков идёт быстрыми темпами с соблюдением мер безопасности.

«Нет сомнений, что проект АЭС «Аккую» будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества, физической безопасности и в срок», — сообщил Пилипсон.

27 апреля Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую», «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него.

Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить