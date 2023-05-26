Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В МВФ заявили, что ситуация вокруг госдолга США может создать риски для мировой экономики

Короткая ссылка
Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США может стать причиной появления системных рисков как для американской, так и для мировой экономики. Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ).
В МВФ заявили, что ситуация вокруг госдолга США может создать риски для мировой экономики
  • РИА Новости

Текст заявления опубликован на сайте МВФ.

Как отметили в МВФ, в сложившейся ситуации вокруг госдолга «уже появляется заметное напряжение».

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее заявила, что страна может «не дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.

Президент Джо Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить