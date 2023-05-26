В МВФ заявили, что ситуация вокруг госдолга США может создать риски для мировой экономики

Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США может стать причиной появления системных рисков как для американской, так и для мировой экономики. Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ).

Текст заявления опубликован на сайте МВФ.

Как отметили в МВФ, в сложившейся ситуации вокруг госдолга «уже появляется заметное напряжение».

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее заявила, что страна может «не дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.

Президент Джо Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.