В МВФ заявили, что ситуация вокруг госдолга США может создать риски для мировой экономики
- РИА Новости
Текст заявления опубликован на сайте МВФ.
Как отметили в МВФ, в сложившейся ситуации вокруг госдолга «уже появляется заметное напряжение».
Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее заявила, что страна может «не дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.
Президент Джо Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.