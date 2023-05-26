В Банке России надеются, что США удастся избежать дефолта

Российская финансовая система снизила свою зависимость от финансовой стабильности в США, но Банк России всё равно надеется, что дефолта в Соединённых Штатах не будет, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Об этом она сказала на пресс-конференции, посвящённой обзору финансовой стабильности.

«Первое — надеемся, что дефолта не будет. Сегодня уже пошла информация, что ведутся переговоры, достаточно успешно», — цитирует её ТАСС.

Сама по себе волатильность на международных финансовых рынках уже меньше влияет на российский финрынок, потому что «закрыт» из-за санкций и ограничений, отметила Юдаева.

Вместе с этим косвенные эффекты через внешние рынки будут, если произойдёт «что-то уж совсем критическое», констатировала она.

25 мая международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне «AAA» на пересмотр с перспективой понижения.

Китайское агентство CCXI понизило суверенный кредитный рейтинг США до уровня АА+.

Как отметил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, на переговорах о повышении потолка госдолга наблюдается прогресс.