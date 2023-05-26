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Инвестор Сидоров спрогнозировал стоимость доллара в размере 79 рублей

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Полина Полетаева
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Инвестор Сидоров спрогнозировал стоимость доллара в размере 79 рублей
  • РИА Новости

Специалист отметил, что доллар прекратил колебания и «вышел на некое подобие плато».

«Сейчас он торгуется на уровне 80,15 рубля. И такая же картина плюс-минус сохраняется на протяжении пары последних дней. Евро также слегка поднялся до 85,96 рубля — но тут мы видим не плато, а скорее контролируемое снижение», — рассказал Сидоров.

Он добавил, что в середине мая доллар и евро сделали рывок, прибавив по три рубля.

«Тот рост я связываю с колебаниями на нефтяном рынке и попытками рубля как-то отыграть рост котировок на сырье и падение спроса из-за ужесточения условий параллельного импорта. Сейчас же мы видим, что близится критическая для США дата — 1 июня — а вопрос с потолком госдолга так и не закрыт. Это добавляет нервозности на рынке», — пояснил собеседник RT.

Он также заострил внимание на том, что в Европе по-прежнему высока вероятность наступления рецессии.

«С учётом всего этого на ближайшей неделе, я полагаю, мы увидим замедление мировых валют и котировки по 79 рублей за доллар и 84 рубля за евро», — предположил Сидоров.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что государствам, зависимым от доллара, следует уже сегодня искать альтернативу этой валюте.

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