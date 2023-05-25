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WiWo: мир ждёт новая экономическая война, в которой из-за действий США пострадает Европа

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На фоне изменившегося валютного ландшафта мир находится на пути к новой экономической войне, в которой пострадают европейские страны из-за действий Соединённых Штатов. Такое мнение высказал обозреватель Вернер Плумпе в статье для газеты WirtschaftsWoche Heute.
WiWo: мир ждёт новая экономическая война, в которой из-за действий США пострадает Европа
  • Gettyimages.ru

Автор статьи привёл высказывание бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена, согласно которому Вашингтон пользуется «непомерной привилегией» положения американского доллара в качестве мировой резервной валюты, в то время как другим странам приходится постоянно финансировать дефицит торгового баланса.

Как отметил Плумпе, США поставили своей задачей сохранить эту привилегию американской валюты.

«Мировая экономическая война, контуры которой уже проявляются, станет самым вероятным итогом этой борьбы — с катастрофическими последствиями для Европы, которая окажется между двумя фронтами», — заключил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дедолларизация в мире началась на практике.

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