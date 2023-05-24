Глава Минэнерго: единого подхода по ценам на газ для Белоруссии и Казахстана не будет

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов рассказал о ценах на российский газ для Белоруссии и Казахстана.

Об этом пишет РИА Новости.

«Там сложная конструкция, нет такого, что цены (для Казахстана. — RT) ниже, чем в Белоруссию… Сегодня цена в каждой стране разная», — отметил он.

По словам Шульгинова, некоторым странам цены были установлены на один год, а другим — на три.

При этом цены для всех партнёров России «существенно ниже мировых цен», добавил он.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что цена на российский газ для республики остаётся низкой.

17 мая российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке.

Он охарактеризовал ситуацию в данной сфере как абсолютно стабильную в целом.