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Путин: Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке.
Путин: Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.

По его словам, цена на газ «немножко припала». 

«Мы сокращаем как бы добычу, но тем не менее она у нас на должном уровне находится», — сказал российский президент. Его слова приводит РИА Новости.  

Путин отметил колебание цен на мировых рынках. При этом он подчеркнул, что все действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определённой ценовой конъюнктуры на мировых рынках.

Также президент России добавил, что Москва находится в диалоге с партнёрами по ОПЕК+.

Путин охарактеризовал ситуацию в данной сфере как абсолютно стабильную в целом. 

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия сократила трубопроводные поставки нефти в Европу более чем на две трети, этот объём лишь частично компенсирован морским экспортом.

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