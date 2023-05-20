ВВП на душу населения в России в 2022 году превысил $15 тысяч
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.
Согласно данным, ВВП на душу населения по итогам прошлого года составил $15,44 тыс., увеличившись за год на 22,3%.
Ранее российский вице-премьер Андрей Белоусов назвал возможным рост ВВП России в 2023 году на уровне 2%.
При этом глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 году может превысить 1,2%.
Решетников в интервью RT заявил, что улучшение экономического прогноза в стране, в том числе ожидаемое увеличение ВВП России на 1,2% по итогам 2023 года вместо сокращения на 0,8%, связано с рядом факторов.
Подробнее — в материале RT.