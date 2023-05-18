Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 году может превысить 1,2%

Рост ВВП России в 2023 году может превысить 1,2%.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

«На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%. Но вот данные I квартала говорят о том, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, побольше чуть-чуть увидим», — цитирует его ТАСС.

В I квартале 2023 года ВВП России снизился на 1,9% в годовом выражении.

Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, уровень годовой инфляции в России в мае текущего года составляет 2,3%.