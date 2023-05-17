Росстат оценил снижение ВВП в I квартале 2023 года в 1,9%

В I квартале 2023 года ВВП России снизился на 1,9% в годовом выражении. Об этом свидетельствует предварительная оценка Росстата.

«Индекс физического объёма валового внутреннего продукта в I квартале 2023 года относительно соответствующего периода 2022 года, по предварительной оценке, составил 98,1%», — говорится в докладе.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, уровень годовой инфляции в России в мае текущего года составляет 2,3%.

Ранее Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России на 2023 год. В ЦБ России сообщили, что экономика страны в II квартале вернётся к росту сразу на 4,2%.