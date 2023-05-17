Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Росстат оценил снижение ВВП в I квартале 2023 года в 1,9%

Короткая ссылка
В I квартале 2023 года ВВП России снизился на 1,9% в годовом выражении. Об этом свидетельствует предварительная оценка Росстата.
Росстат оценил снижение ВВП в I квартале 2023 года в 1,9%
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Индекс физического объёма валового внутреннего продукта в I квартале 2023 года относительно соответствующего периода 2022 года, по предварительной оценке, составил 98,1%», — говорится в докладе.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, уровень годовой инфляции в России в мае текущего года составляет 2,3%.

Ранее Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России на 2023 год. В ЦБ России сообщили, что экономика страны в II квартале вернётся к росту сразу на 4,2%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить