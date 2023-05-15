Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России на 2023 год
- РИА Новости
Об этом сообщается в Весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии на 2023—2024 годы.
В осеннем прогнозе ЕК ожидала по итогам 2023 года спад российской экономики на 3,2%.
Также Еврокомиссия ожидает, что в 2024 году ВВП России перейдёт к росту и достигнет 1,3%.
Ранее в ЦБ России сообщили, что экономика страны во II квартале вернётся к росту сразу на 4,2%.
В конце апреля Центробанк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году — ждёт её на уровне 4,5—6,5%.