Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России на 2023 год

Спад российской экономики по итогам 2023 года составит 0,9%.

Об этом сообщается в Весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии на 2023—2024 годы.

В осеннем прогнозе ЕК ожидала по итогам 2023 года спад российской экономики на 3,2%.

Также Еврокомиссия ожидает, что в 2024 году ВВП России перейдёт к росту и достигнет 1,3%.

Ранее в ЦБ России сообщили, что экономика страны во II квартале вернётся к росту сразу на 4,2%.

В конце апреля Центробанк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году — ждёт её на уровне 4,5—6,5%.