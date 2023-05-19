Российский вице-премьер Андрей Белоусов назвал возможным рост ВВП России в 2023 году на уровне 2%.

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

«2% (роста ВВП. — RT) могут быть достигнуты... Могу сказать, что I квартал показал, что уменьшены риски, наверное, в самом ключевом моменте — началось оживление потребительского спроса, это очень важный признак», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 году может превысить 1,2%.