Аналитик Юшков объяснил падение цен на газ в Европе ниже $350 межсезоньем

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал данные о том, что биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $350 за 1 тыс. куб. м впервые с 7 июня 2021 года.

По словам специалиста, на данный момент в Европе наблюдается некое «межсезонье».

«Отопительный сезон уже закончился, а сезон кондиционирования ещё не начался. Ещё нет такой жары, которая позволяла бы тратить больше электроэнергии на кондиционирование и, соответственно, загружать в том числе газовые станции. Поэтому это некая передышка для европейского газового рынка. Зима была очень тёплой, и газа в подземных хранилищах осталось много, поэтому рынок успокоился. От этого мы наблюдаем низкие цены», — пояснил Юшков.

Он также отметил, что данная ситуация может оказаться «определённой ловушкой», при условии повторения засухи прошлых лет.

«Дальше мы можем увидеть повторение 2021 и 2022 годов, когда летом была засуха. Соответственно, гидроэнергетика работала плохо. В прошлом году (во время засухи. — RT) останавливались атомные станции, так как водохранилища не могли охладить ядерный реактор. Поэтому повышенный спрос был именно на газовую и угольную генерацию», — рассказал аналитик.

По его прогнозу, из-за природных факторов цены на газ в летний период могут подняться.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $350 за 1 тыс. куб. м впервые с 7 июня 2021 года.