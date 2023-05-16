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Минфин: объём вложений России в ценные бумаги США в марте вырос с $75 млн до $77 млн

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Объём вложений России в государственные ценные бумаги соединённых Штатов в марте незначительно увеличился по сравнению с предшествующим месяцем.

Об этом, как передаёт ТАСС, сказано в документах американского Минфина.

В материале сказано, что в целом с марта 2022 года показатель держался на уровне чуть выше $2 млрд.

При этом, в марте 2023 года на долгосрочные облигации во вложениях России пришлось $68 млн (в феврале — $62 млн), на краткосрочные — $9 млн (в феврале — $13 млн).

В марте Минфин России в полном объёме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах в общей сумме 8,9 млрд рублей.

Отмечается, что средства получены платёжным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчётный депозитарий».

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