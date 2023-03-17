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Минфин России выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах

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Минфин России в полном объёме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах в общей сумме 8,9 млрд рублей.
Минфин России выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах
  • РИА Новости

Отмечается, что средства получены платёжным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчётный депозитарий».

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объёме», — говорится в Telegram.

В мае 2022 года от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

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