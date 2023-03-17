Минфин России выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах
- РИА Новости
Отмечается, что средства получены платёжным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчётный депозитарий».
«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объёме», — говорится в Telegram.
В мае 2022 года от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.
Минфин России объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.