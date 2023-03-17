Минфин России выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах

Минфин России в полном объёме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах в общей сумме 8,9 млрд рублей.

Отмечается, что средства получены платёжным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчётный депозитарий».

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объёме», — говорится в Telegram.

В мае 2022 года от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.