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В Минэкономразвития заявили, что ЕК признаёт эффективность деятельности кабмина России

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Улучшение прогноза Еврокомиссии (ЕК) по экономике России говорит о признании эффективности работы российского правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития (МЭР).
В Минэкономразвития заявили, что ЕК признаёт эффективность деятельности кабмина России
  • РИА Новости

«Международные организации последовательно улучшают свои прогнозы по экономике России», — приводит РИА Новости заявление.

В министерстве напомнили, что подобным образом ранее поступили Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, а теперь Еврокомиссия.

«Более того, ЕК признаёт эффективность работы правительства РФ по преодолению последствий санкционного давления», — добавили в МЭР.

Ранее Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России на 2023 год.

Экономист и предприниматель Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT данные Весеннего экономического прогноза Еврокомиссии на 2023—2024 год, согласно которым спад российской экономики по итогам 2023 года составит 0,9%.

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