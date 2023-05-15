В Минэкономразвития заявили, что ЕК признаёт эффективность деятельности кабмина России
- РИА Новости
«Международные организации последовательно улучшают свои прогнозы по экономике России», — приводит РИА Новости заявление.
В министерстве напомнили, что подобным образом ранее поступили Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, а теперь Еврокомиссия.
«Более того, ЕК признаёт эффективность работы правительства РФ по преодолению последствий санкционного давления», — добавили в МЭР.
Ранее Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России на 2023 год.
Экономист и предприниматель Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT данные Весеннего экономического прогноза Еврокомиссии на 2023—2024 год, согласно которым спад российской экономики по итогам 2023 года составит 0,9%.