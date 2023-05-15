Экономист Заборцев раскритиковал прогноз Еврокомиссии по динамике ВВП России на 2023 год

Экономист и предприниматель Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT данные Весеннего экономического прогноза Еврокомиссии на 2023—2024 годы, согласно которым спад российской экономики по итогам 2023 года составит 0,9%.

«Нам не стоит обращать внимание на оценки нашей экономической динамики от международных институтов, особенно из недружественных стран. Нужно помнить, что их цель — стратегическое поражение России, а значит, и их оценки направлены на это», — пояснил эксперт.

По его мнению, необходимо концентрироваться на нахождении точек роста, которые «усилят динамику».

«Новые более продуктивные модели бизнеса, инструменты и институты для развития промышленности, методы для резкого повышения производительности труда. Нам нужно видение перспектив экономического развития и расцвета», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России на 2023 год.

Отмечается, что, по мнению экспертов, спад российской экономики по итогам 2023 года составит 0,9%. В осеннем прогнозе ЕК ожидала по итогам 2023 года спада российской экономики на 3,2%.

12 мая в ЦБ России сообщили, что экономика страны во II квартале вернётся к росту сразу на 4,2%.

В конце апреля Центробанк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году — ждёт её на уровне 4,5—6,5%.